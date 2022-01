Vada per il bolide ma insomma…

E’ evidente che non puoi fare a Gavassa ciò che fai in Cina ma insomma nella “Reggio città delle persone”, la notizia stride un po’ coi principi generali almeno sulla carta: tra le grandi compagnie di automotive mondiali infatti la Faw Car Company, l’azienda cinese che insieme a Silk realizzerà il mega impianto di Gavassa in cui saranno costruite auto ibride ed elettriche, è l’ultima per rispetto dei Diritti Umani, stando almeno al bollettino della Corporate Human Rights Benchmark, Chrb. Benchmark riconosciuto a livello internazionale che valuta le performance delle aziende in materia di diritti umani, in linea con i Guiding Principles on Business and Human Rights delle Nazioni Unite (Ungp).

Faw ha ottenuto un punteggio di zero in tutti i parametri che sono stati utilizzati dal Corporate Human Rights Benchmark. E se le vetture saranno ideate e sviluppate in Emilia-Romagna dove Silk Ev ha la sua sede centrale, la produzione su larga scala avverrà anche a Changchun, dove ha sede il quartier generale di Faw e dove dal 2016 i “dispatch workers” combattono per salari equi e dignità tra intimidazioni e violazioni dei diritti umani.