Potrebbe andar peggio

Il quotidiano il Sole 24 ore pubblica come tradizione a fine anno la classifica della qualità della vita nelle città italiane. L’indagine si basa su 90 indicatori provinciali, suddivisi in sei categorie: dalla ricchezza e consumi, al lavoro, passando per la salute e l’ambiente e considerando anche la sicurezza, la cultura e il tempo libero.

La nuova mappa del benessere premia il Nord Est della Penisola: Trieste in vetta, seguita da Milano che scala ben 10 posizioni. Trento sul terzo gradino del podio. Invece l’Emilia-Romagna perde posizioni nei diversi indicatori. Bologna si ritrova sesta, seguita da Parma, 12esima; Reggio Emilia 19esima, Ravenna al 27esimo posto. Tutte in discesa. Forlì Cesena perde ben 26 posizioni e si colloca al 40esimo posto, mentre Rimini è 43esima.

A chiudere la graduatoria, il sud. Con Crotone che si conferma maglia nera, Foggia e Trapani di poco sopra.