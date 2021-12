Volemose bene: messaggio natalizio non stop dell’amministrazione all’insegna della speranza

Ha debuttato domenica 5 dicembre lo spettacolo di luci e parole ideato dal Comune di Reggio per caratterizzare le festività natalizie di quest’anno e diffondere un messaggio di speranza, solidarietà e vicinanza a tutta la comunità. Piazza Prampolini, che quest’anno è il cuore pulsante delle feste, ospiterà infatti fino al 1 gennaio, uno spettacolo di luci, musiche e parole proiettato a ripetizione che coinvolgerà il pubblico in un’esperienza immersiva dall’atmosfera magica. Ad accompagnarlo, sulle note di celebri brani, saranno testi che richiamano alcuni dei valori fondamentali della comunità e della solidarietà tipica del Natale, per sottolineare l’importanza della coesione in un momento di difficoltà. Una particolare ambientazione luminosa coinvolgerà anche il palazzo del Comune e la torre del Bordello.

Dopo il debutto di domenica, insieme al sindaco Luca Vecchi e all’assessore al centro storico Mariafrancesca Sidoli, lo spettacolo verrà riproposto tutti i giorni alle ore 17, 18, 19, 20. Nelle domeniche 12, 19 e 26 gli spettacoli si terranno alle ore 16.40, 17.55, 19.15 e 20. Orari speciali anche il 31 dicembre (ore 21, 22, 23 e 24) e il 1 gennaio (ore 16.40, 19.15 e 20).

Domenica 5 dicembre è stata ufficialmente accesa anche l’installazione “Alberi di luce” realizzata dal laboratorio di falegnameria del carcere nell’ambito del progetto SemiLiberi, a cura della cooperativa L’Ovile. L’accensione sarà accompagnata dalla degustazione dei prodotti “Semiliberi” realizzati nel laboratorio alimentare di Ovile all’interno del carcere di via Settembrini.

In piazza Prampolini dalle 9 alle 19 si terrà il primo Mercatino di Natale (a seguire l’8, 11, 12, 18, 19, 22 e 23 dicembre) con prodotti di artigianato e agroalimentari al 100% italiani, a cura di Aps Vezzano e dintorni, Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori e Confagricoltura Reggio Emilia.