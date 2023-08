E’ morto Jamie Reid, il padre del punk. A lui si ispirarono anche i Cccp

Si è spento all’età di 76 anni Jamie Reid. Grafico a lungo snobbato dall’arte ufficiale, Reid, che era nato a Croydon, sobborgo di Londra, ha rivoluzionato come pochi altri l’immaginario dell’Occidente. Fu lui infatti l’autore delle grafiche dei Sex Pistols, il gruppo inglese che nel 1976, insieme ai newyorkesi Ramones, fece deflagrare il punk a livello mondiale. I Clash li copiarono, i “nostri” CCCP Ferretti, Giudici e Zamboni arrivarono 8 anni dopo, ispirati da loro. Jamie Reid, affascinato dal situazionismo come il suo amico Malcolm McLaren, primo manager dei Sex Pistols nonché marito della stilista Vivienne Westwood che dei Pistols disegnò i primi abiti, fu autore delle copertine dei due album dei Sex Pistols, ovvero “Never Mind the Bollocks” (“Non rompeteci i c…”) e The Great Rock ‘n’ Roll Swindle (“La grande truffa del rock and roll”). Sua anche l’immagine punk celeberrima della Regina Elisabetta con gli occhi e le labbra coperte da scritte punk sullo sfondo della Union Jack. Modena 9 anni fa gli dedicò una splendida antologica, “Jamie Reid. The ragged regime”, alla Galleria Civica.